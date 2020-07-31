«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter выразил мнение, что ноябрьские выборы президента США нужно перенести. Трамп опасается фальсификаций, которые, как он считает, неминуемо последуют, если ввести голосование по почте из-за коронавируса.

«С всеобщим голосованием по почте (а не правильным заочным голосованием) в 2020 году пройдут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет большой конфуз для США», — уверен президент.

Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян рассказал «Политике Сегодня», что комментировать заявления президента, который не знаком с конституцией собственной страны, довольно сложно.

«Он (Трамп – прим. ред.) прекрасно понимает, что от его желания и инициативы абсолютно ничего не зависит. Учитывая характер его отношений с Конгрессом и Сенатом, можно сказать, что любое его предложение в этом направлении будет воспринято в штыки и со стороны конгрессменов, и со стороны губернаторов. Это популистское заявление, которое под собой не имеет ни законодательной, ни политической почвы», — заверил эксперт.

Дело в том, что перенос или отмена президентских выборов в США возможны только при условии одобрения со стороны обеих палат Конгресса. Американский закон от 1845 года гласит, что голосование проходит «во вторник после первого понедельника в ноябре».

Демократы и республиканцы уже отвергли предложение Трампа. В администрации Белого дома объяснили, что президент лишь «поднимал вопрос» о переносе выборов, а не требовал того от правительства. Ордуханян усомнился в возможности американского лидера контролировать сложный процесс голосования.

«Трамп и правительство не могут сейчас контролировать улицы своей страны. Как они собрались контролировать выборы? Это некомпетентное заявление, с одной стороны. С другой – просто клоунада», — заключил политолог.

После того, как демократическая и республиканская партии США не одобрили предложение президента о переносе выборов, судьба инициативы решилась — выборы состоятся в запланированный день, 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп - от Республиканской партии и Джозеф Байден - от Демократической.

Напомним, демократы ранее предложили провести голосование по почте из-за рисков распространения коронавируса. Споры по формату президентских выборов в ноябре до сих пор ведутся в США.