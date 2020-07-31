Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

 Туры в турецкие отели продаются на поддельных сайтах

Туры в турецкие отели продаются на поддельных сайтах
Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

 Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

 Туры в турецкие отели продаются на поддельных сайтах

Туры в турецкие отели продаются на поддельных сайтах
Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

 Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
10:37   31 Июля 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

Свыше 5400 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе РФ.

У 25,5% не было клинических проявлений заболевания. За последние сутки в государстве выявили 161 летальный случай, из российских больниц выписали 8755 человек.

На сегодняшний день в Российской Федерации коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 839 981 пациента в 85 регионах страны. Общее число выздоровевших за весь период — 638 410.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...