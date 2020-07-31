Оперштаб сообщил о 5482 новых случаях COVID-19 в 84 регионах России за сутки

Свыше 5400 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе РФ.

У 25,5% не было клинических проявлений заболевания. За последние сутки в государстве выявили 161 летальный случай, из российских больниц выписали 8755 человек.

На сегодняшний день в Российской Федерации коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 839 981 пациента в 85 регионах страны. Общее число выздоровевших за весь период — 638 410.