Туры в турецкие отели продаются на поддельных сайтах

Российских туристов предупредили о новом виде интернет-мошенничества. Злоумышленники создают копии сайтов фешенебельных отелей в Турции и получают деньги за услуги размещения, которые по факту не оказываются.

Турецкие эксперты рассказали, как распознать мошенников в Сети: обычно стоимость путевок указана на порядок ниже, чем в реальном отеле. Об этом сообщается на сайте информационной группы "Турпром".

Генеральный секретарь Международной ассоциации халяльного туризма Эмрулл Ахмет Турхан также добавил, что фишинговые сайты запускаются и работают в основном ночью, с 21:00 до 05:00.

"Они делают это, чтобы не попасться в течение дня. Они точно копируют сайт отеля, выдавая свою поддельную страницу за настоящую", — рассказал эксперт.

Стоит отметить, что сайты мошенников индексируются в поисковиках в первых строчках. После оплаты "путевки" туристы получают на почту документ, где значится название отеля, его настоящий логотип. Точно так же происходит при подтверждении бронирования в настоящих отелях, передает Федеральное агентство новостей.

Турхан призвал проявлять бдительность и особенно осторожно рассматривать отели, которые в последнее время часто меняли названия. Также следует проверять точный адрес отеля и сообщения об "акции", по которой путевки можно купить со скидкой в 50 процентов. Гостиницы обычно предлагают скидки не более десяти процентов.