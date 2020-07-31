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10:07   31 Июля 2020
Происшествия

Кадры с места смертельного ДТП в Крыму появились в Сети

Кадры с места смертельного ДТП в Крыму появились в Сети

Девять граждан скончались после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Крыму. Мужчина из числа пострадавших умер в симферопольской больнице.

Крымские врачи изначально сообщали о восьми жертвах аварии. По последним данным, в медицинском учреждении после ДТП остаются девять человек, двое из них — дети. Четверых пострадавших переправили из Белогорского района в Симферополь во взрослую больницу, сообщил источник "Политика сегодня".

Источник видео: РЕН ТВ

Авария с участием микроавтобуса и фуры произошла утром 31 июля в Белогорском районе Крыма, передает РЕН ТВ.По предварительной версии, уснувший водитель иномарки влетел в грузовик, стоявший на обочине. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

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Автор: Яна Либерман
#авария #дтп #крым

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