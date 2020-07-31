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9:40   31 Июля 2020
Общество

Гидрометцентр РФ дал нестабильный прогноз погоды на август

Гидрометцентр РФ дал нестабильный прогноз погоды на август

Большую часть России в августе ожидает температура выше нормы, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура на большей части территории страны в последнем месяце лета будет около или выше нормы. Это касается европейской части России, Приволжского федерального округа, запада Якутии.

При этом, как и в июле, погода будет нестабильной. В начале августа ожидается небольшое похолодание, но потом температура будет постепенно расти, сообщает "МИР24". Ниже нормы на несколько градусов в начале месяца температура будет в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На Чукотке и в Магаданской области при этом уже в августе ожидаются первые заморозки. Температура опустится до одного-двух градусов ниже нуля.

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Автор: Илья Романович
#погода #август #вильфанд

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