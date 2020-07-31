Сотрудники ФСБ задержали шестерых исламистов в Волгоградской области, об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Известно, что ФСБ задержала пять рядовых членов запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат" и одного организатора. Кроме того, в ходе обысков по месту проживания предполагаемых преступников изъята запрещенная литература и другие предметы, доказывающие причастность к террористической группировке. В ведомстве отметили, что в операции по задержанию принимали участие также сотрудники МВД и Росгвардии.

Заведено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, добавили в ЦОС ФСБ.