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9:39   31 Июля 2020
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали группу экстремистов в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ задержали группу экстремистов в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ задержали шестерых исламистов в Волгоградской области, об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Известно, что ФСБ задержала пять рядовых членов запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат" и одного организатора. Кроме того, в ходе обысков по месту проживания предполагаемых преступников изъята запрещенная литература и другие предметы, доказывающие причастность к террористической группировке. В ведомстве отметили, что в операции по задержанию принимали участие также сотрудники МВД и Росгвардии.

Заведено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, добавили в ЦОС ФСБ.

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Автор: Василий Пименов
#задержание #фсб #исламисты

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