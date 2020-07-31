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Туры в турецкие отели продаются на поддельных сайтах
Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

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9:27   31 Июля 2020
Экономика

Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

Российские банки хотят списывать средства с неиспользуемых счетов

Средства со "спящих счетов" предложили списывать без уведомления клиентов российские банки. Владельцев счетов о списаниях оповещать не планируется.

Российские банки в данный момент не могут списать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь или не обновляют просроченные документы, передают "Известия".

Сообщается, что предложение о списаниях со старых, неиспользуемых счетов поступило от банков с целью сокращения бюрократических процедур.

Инициатива по списанию средств со старых счетов исходит от "Абсолют Банка". Организация объясняет свое предложение необходимостью снимать деньги со счетов за обслуживание, в случае устаревания данных клиента это сделать невозможно.

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Автор: Яна Либерман
#мошенничество #банк #деньги #счета

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