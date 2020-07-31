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 Пожилых иностранцев могут избавить от многочисленных анализов для получения гражданства РФ

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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

 Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

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9:12   31 Июля 2020
Политика

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с религиозным праздником Курбан-байрам.

Российский лидер подчеркнул, что этот праздник является важным символом верности высоким духовным идеалам благочестия, милосердия, любви к ближним и справедливости, лежащим в основе священного Корана. Как отметил Путин, мусульмане вносят большой вклад в многокультурное разнообразие государства, когда поддерживают вековые исламские ценности. Они помогают укрепить межнациональное согласие в обществе.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #мусульмане

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