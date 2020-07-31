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Путешественник Луговой советует не засыпать при посадке самолета во избежание баротравмы

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8:11   31 Июля 2020
Общество

Путешественник Луговой советует не засыпать при посадке самолета во избежание баротравмы

Путешественник Луговой советует не засыпать при посадке самолета во избежание баротравмы

Сон во время взлета и посадки самолета опасен для здоровья. Об этом россиян предупредил кругосветный путешественник Григорий Луговой.

При посадке или взлете лучше бодрствовать, чтобы успеть вовремя среагировать на изменение давления в салоне воздушного судна. В противном случае есть риск получить баротравму, способную привести к опасным последствиям. Информацией об этом эксперт поделился с агентством "Прайм".

Спать в самолете можно, когда он взлетит и наберет необходимую высоту. В этом случае никаких опасностей для здоровья не предвидится. Луговой рекомендует не пренебрегать отличной возможностью отдохнуть.

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Автор: Руслан Неглинный
#самолет #посадка #сон #луговой #баротравма

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