Путешественник Луговой советует не засыпать при посадке самолета во избежание баротравмы

Сон во время взлета и посадки самолета опасен для здоровья. Об этом россиян предупредил кругосветный путешественник Григорий Луговой.

При посадке или взлете лучше бодрствовать, чтобы успеть вовремя среагировать на изменение давления в салоне воздушного судна. В противном случае есть риск получить баротравму, способную привести к опасным последствиям. Информацией об этом эксперт поделился с агентством "Прайм".

Спать в самолете можно, когда он взлетит и наберет необходимую высоту. В этом случае никаких опасностей для здоровья не предвидится. Луговой рекомендует не пренебрегать отличной возможностью отдохнуть.