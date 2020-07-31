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7:39   31 Июля 2020
Общество

Пожилых иностранцев могут избавить от многочисленных анализов для получения гражданства РФ

Пожилых иностранцев могут избавить от многочисленных анализов для получения гражданства РФ

Госдума может расширить перечень лиц, которым будут давать гражданство России по упрощенной схеме. Миновать этапы получения разрешения на временное проживание и вида на жительства могут позволить пожилым иностранцам.

Соответствующий законопроект предлагает рассмотреть депутат Госдумы Наталья Костенко. Она отметила, что начальные этапы на пути к гражданству в настоящее время предполагают сдачу крови на ВИЧ-инфекцию, сифилис и клинический анализ, а также мочи на наличие психотропных веществ. Плюс прохождение терапевта, дерматовенеролога, фтизиатра и психиатра-нарколога. У пожилого человека может не хватить на это ни сил, ни средств.

Костенко уверена, что выход из этой ситуации есть. В апреле Госдума расширила перечень лиц, которым дают российское гражданство по упрощенной схеме. Депутат, как отмечает "Парламентская газета", предлагает добавить к ним иностранцев в возрасте старше 75 лет, а также инвалидов I, II или III группы, достигших возраста 65 лет.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #пожилые люди #костенко #гражданство рф

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