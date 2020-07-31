Половина ЦКАД начнет работать уже в 2020 году

Половина из 300 километров Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет запущена в текущем году. Об этом сообщил в эфире телеканала "360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что запланирована большая программа по строительству дорог и развязок. По его словам, ЦКАД — это проект "президентский, большой, масштабный, сложный", у которого тысячи препятствий.

Воробьев выразил надежду, что в текущем году половина из 300 километров будет запущена. По его словам, это позволит разгрузить МКАД и убрать из городов большегрузный транспорт. Окончание строительства также даст дополнительные возможности экономике, отметил он.

Возведение новых развязок и дорог должно идти строго в соответствии с графиком, заявил в эфире "360" глава Подмосковья. По его словам, необходимо заканчивать в срок не только сады и школы, но и дороги, парковки.