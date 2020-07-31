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6:33   31 Июля 2020
Общество

Тарифы ЖКХ уменьшатся для миллиона жителей Подмосковья

Тарифы ЖКХ уменьшатся для миллиона жителей Подмосковья

Почти миллион жителей Подмосковья станут платить за услуги ЖКХ меньше благодаря административному объединению территорий, а также обновлению инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал "360".

Около миллиона жителей Московской области с 1 августа станут платить за услуги ЖКХ меньше, чем обычно. В первую очередь это жители сел, деревень и поселений. Сумма платежей снизится где-то на 100 рублей, а где-то — более чем на две тысячи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире "360" сообщил, что такого результата удалось достичь за счет модернизации коммунальной инфраструктуры. Кроме того, помогло объединение территорий с разными ресурсными организациями в единые городские округа. По его словам, меньше станут платить за ЖКХ почти миллион человек.

Больше всего экономят жители деревни Селково Сергиево-Посадского городского округа. Платежи для них сократятся на 2 082 рубля.

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Автор: Василий Пименов
#жкх #воробьев #подмосковье

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