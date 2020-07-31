Тарифы ЖКХ уменьшатся для миллиона жителей Подмосковья

Почти миллион жителей Подмосковья станут платить за услуги ЖКХ меньше благодаря административному объединению территорий, а также обновлению инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал "360".

Около миллиона жителей Московской области с 1 августа станут платить за услуги ЖКХ меньше, чем обычно. В первую очередь это жители сел, деревень и поселений. Сумма платежей снизится где-то на 100 рублей, а где-то — более чем на две тысячи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире "360" сообщил, что такого результата удалось достичь за счет модернизации коммунальной инфраструктуры. Кроме того, помогло объединение территорий с разными ресурсными организациями в единые городские округа. По его словам, меньше станут платить за ЖКХ почти миллион человек.

Больше всего экономят жители деревни Селково Сергиево-Посадского городского округа. Платежи для них сократятся на 2 082 рубля.