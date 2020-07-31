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6:07   31 Июля 2020
Общество

ПФР уточнил возраст детей, на которых положены выплаты в августе

ПФР уточнил возраст детей, на которых положены выплаты в августе

Пенсионный фонд РФ назвал возраст детей, родители которых могут получить в августе денежные выплаты. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о денежных выплатах в размере десяти тысяч рублей, которые начисляли россиянам в июне и июле. Большинство уже получил их, но многим родителям они так и не пришли: не у всех были оформлены соответствующие заявления. Нередко возникала путаница с возрастом детей, на которых можно было получить деньги, поскольку не все 16-летние имеют право на выплату.

ПФР решил прояснить данный момент, отмечает PRIMPRESS. Фонд указал точный возрастной диапазон детей, на которых можно получить выплату по 20 тысяч рублей (сразу за два месяца). Первая выплата в размере десяти тысяч рублей положена тем, кто родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Вторая выплата автоматически начислялась тем, кто получил первую.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дети #выплаты #пфр

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