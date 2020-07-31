Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции

Россияне рассказали, какой вид отдыха является самым желанным после самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Это показало исследование сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Большинство россиян, около 39 процентов, выбрали отдых на пляже. Еще 22 процента опрошенных предпочли времяпрепровождение в деревне или на даче. Около 12 процентов отдали свой голос в пользу активного туризма. Об этом пишет "Лента.ру".

Россияне также выбирали туризм в городе или отдых на диване. Некоторые респонденты добавили, что их интересует оздоровительный туризм и посещение SPA. Десять процентов россиян сообщили, что активно работают и не собираются отдыхать в ближайшее время.