Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ПФР уточнил возраст детей, на которых положены выплаты в августе

ПФР уточнил возраст детей, на которых положены выплаты в августе

 Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции

Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции
Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

 Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана

Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
ПФР уточнил возраст детей, на которых положены выплаты в августе

ПФР уточнил возраст детей, на которых положены выплаты в августе

 Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции

Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции
Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

 Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана

Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
5:18   31 Июля 2020
Общество

Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции

Россияне назвали самый предпочтительный вид отдыха после самоизоляции

Россияне рассказали, какой вид отдыха является самым желанным после самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Это показало исследование сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Большинство россиян, около 39 процентов, выбрали отдых на пляже. Еще 22 процента опрошенных предпочли времяпрепровождение в деревне или на даче. Около 12 процентов отдали свой голос в пользу активного туризма. Об этом пишет "Лента.ру".

Россияне также выбирали туризм в городе или отдых на диване. Некоторые респонденты добавили, что их интересует оздоровительный туризм и посещение SPA. Десять процентов россиян сообщили, что активно работают и не собираются отдыхать в ближайшее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#отдых #туризм #пляж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...