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4:48   31 Июля 2020
Армия

Крымские пограничники пресекли провокацию корвета НАТО во время учений в Черном море

Крымские пограничники пресекли провокацию корвета НАТО во время учений в Черном море

Маневрирующий у крымского побережья болгарский корвет "Бодри" удалось отогнать российским пограничникам с помощью одного сообщения. Об этом рассказали СМИ Украины.

Во время проведения учений один из кораблей Североатлантического альянса подошел придельно близко к территории Крымского полуострова. Однако российские пограничники, увидев приближающийся корабль, смогли переубедить его экипаж от подобной идеи. Патрульный корабль пограничной службы ФСБ подключился к радиоэфиру и попросил покинуть район.

Командир из России также подчеркнул, что нахождение корвета в исключительной российской экономической зоне может рассчитываться как провокация. Он отметил, что район закрыт, поэтому кораблю пришлось его покинуть, сообщает "Царьград".

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Автор: Илья Романович
#нато #черноморский флот #Бодри

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