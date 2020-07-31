Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

Медицинские работники, заболевшие COVID-19, смогут рассчитывать на получение страховых выплат в первый же день. Об этом сказано в указе российского президента Владимира Путина, опубликованном 30 июля.

В документе отмечено, что право на получение единовременной страховой выплаты возникает в тот же день, когда наступил страховой случай. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За единовременную выплату отвечает Фонд социального страхования РФ. Деньги поступают из федерального бюджета за счет межбюджетных трансфертов.