Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

 Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Тихановской завершился в Минске

Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Тихановской завершился в Минске
Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

 Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана

Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

 Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Тихановской завершился в Минске

Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Тихановской завершился в Минске
Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

 Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана

Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
4:05   31 Июля 2020
Общество

Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

Заболевшие COVID-19 медики смогут получить страховые выплаты в первый день

Медицинские работники, заболевшие COVID-19, смогут рассчитывать на получение страховых выплат в первый же день. Об этом сказано в указе российского президента Владимира Путина, опубликованном 30 июля.

В документе отмечено, что право на получение единовременной страховой выплаты возникает в тот же день, когда наступил страховой случай. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За единовременную выплату отвечает Фонд социального страхования РФ. Деньги поступают из федерального бюджета за счет межбюджетных трансфертов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#страховка #медики #страховые выплаты #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...