Трамп выразил нежелание откладывать выборы президента в США

Назначенные на ноябрь президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть все-таки перенесены. О нежелании Трампа откладывать избирательный процесс рассказало Reuters.

В своем выступлении перед журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп объявил, что не желает дальше переносить намеченные на ноябрь 2020 года президентские выборы. Глава государства также отметил не планирует проводить выборы по почте, сообщает РБК.

"Я также не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что все бюллетени исчезли, и выборы ничего не значат", — подчеркнул президент.

Однако Дональд Трамп допустил, что президентские выборы, которые были назначены на 3 ноября 2020 года, могут снова отложиться. Причинами он считает угрозу второй волны пандемии коронавируса и вмешательство прочих стран в проведение выборов по почте. По его словам, голосование нужно все-таки отложить до того момента, пока избиратели не смогут прийти и отдать свой голос.