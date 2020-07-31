Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Тихановской завершился в Минске

Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с усиленными мерами безопасности прошел в Минске. Об этом сообщили РИА Новости.

Для прохода на акцию необходимо было пройти досмотр. Акция началась в парке Дружбы народов. Люди собрались с флагами Белоруссии, Евросоюза и традиционными оппозиционными флагами. Перед выходом Тихановской на сцене выступали музыканты.

Как пишет РИА Новости, в митинге по данным правозащитных организаций участвовали около 34 тысяч человек. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего на пост лидера страны претендуют пять человек.