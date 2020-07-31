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2:37   31 Июля 2020
Политика

Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана

Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Тегерана

Санкции США направлены на ограничение поставок металлов и материалов, в целях борьбы с ядерной, ракетной и военной программой Исламской Республики. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Он объяснил, что эти программы угрожают международному миру и безопасности. США собираются ограничить поставку 22 металлов и материалов для строительной отрасли Ирана, в том числе алюминия и других стальных марок, сообщает ТАСС. Американский госсекретарь также отметил, что под санкции попадают и те, кто сознательно передает эти материалы Ирану.

Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США была одобрена поправка к военному бюджету 2021 финансового года, которая запрещала американскому правительству начинать военные действия с Ираном. Документ также запрещает финансирование ведения боевых действий в отношении Ирана.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #иран #помпео

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