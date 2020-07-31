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1:40   31 Июля 2020
Общество

Сирийское телевидение обвинило военных из США в домогательстве к местным детям

Сирийское телевидение обвинило военных из США в домогательстве к местным детям

Американские военные пытались совершить насильственные действия в отношении сирийских детей. Об этом рассказали на сирийском телевидении.

Телевизионный сюжет рассказал о деятельности военных из США в сирийской провинции Хасака. Местная детвора рассказала журналистам, что их домогались американские солдаты. Об этом пишет ФАН.

Один из пострадавших детей поделился историей о том, как американский патруль приехал, когда дети купались в районе Тальханис, и стал приставать к ним, предлагая деньги. Он сообщил, что им удалось убежать от военных. Отец одного из детей рассказал, что видел очень напуганных детей после произошедшего.

Адвокат Муауя Сулейман рассказал, что по факту сексуальных домогательств американских военнослужащих к детям подготовлен судебный иск. Он отметил, что возраст пострадавших детей составил от восьми до двенадцати лет.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #сми

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