Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Окно туров на отдых в России, за которые россияне смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-1".

В ведомстве рассчитывают, что окно продаж туров по программе кешбэка продлится неделю, отметила она.

Накануне российский премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме РФ, заявил, что решившие отдыхать в России туристы получат компенсации своих затрат на покупку туров. Размер кешбэка составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.