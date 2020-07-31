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1:10   31 Июля 2020
Общество

Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Окно туров на отдых в России, за которые россияне смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-1".

В ведомстве рассчитывают, что окно продаж туров по программе кешбэка продлится неделю, отметила она.

Накануне российский премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме РФ, заявил, что решившие отдыхать в России туристы получат компенсации своих затрат на покупку туров. Размер кешбэка составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#ростуризм #кешбэк #российские курорты

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