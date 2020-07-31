Киев добился от Ирана компенсации за сбитый украинский Boeing

Переговоры касательно выплат компенсации семьям погибших в катастрофе с украинским Boeing 737 в четверг завершились в Иране. В них принимали участие представители пяти стран, граждане которых стали жертвами трагедии.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, речь идет о членах Координационной группы из Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины, которые обсудили с представителями Тегерана вопрос компенсаций семьям погибших рейса PS752, а также выплату ущерба за уничтожение самого воздушного лайнера.

Пострадавшие также потребовали от иранских официальных лиц провести прозрачное и независимое расследование причин трагедии с учетом международных стандартов.

Особое внимание было уделено необходимости поиска виновных, а также привлечения их к ответственности по всей строгости закона.

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января в небе над Тегераном. Все, находившиеся на борту "Боинга", принадлежащего украинской авиакомпании МАУ, погибли.