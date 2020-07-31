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0:04   31 Июля 2020
Политика

МИД РФ: обвинение в адрес россиян во вмешательстве в дела Белоруссии вызывает недоумение

МИД РФ: обвинение в адрес россиян во вмешательстве в дела Белоруссии вызывает недоумение

Трактовка событий ареста россиян белорусской стороной одиозна и не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в связи с задержанием своих граждан, проезжающих транзитом через Минск в Турцию.

МИД РФ отметил, что по всем имеющимся данным группа людей ехала в Турцию через Белоруссию, имея на руках все необходимые документы, в том числе билеты на самолет. Местная компания занималась обеспечением всей логистики на территории государства. Причины, по которым россияне в союзной республике остались, неизвестны, сообщается на сайте российского ведомства.

В обращении к СМИ также отмечается, что попытка осветить случившееся в качестве вмешательства в дела соседней республики, является одиозной. Министерство настаивает, чтобы Беларусь обеспечила незамедлительный доступ к гражданам консульским сотрудникам России.

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Автор: Илья Романович
#рф #белоруссия #кгб

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