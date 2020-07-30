Польша хочет принять участие в суде ЕС по "Северному потоку — 2"

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в суд заявление о своем участии в разбирательстве по делу об освобождении "Северного потока — 2" от требований новой Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщил глава правления PGNiG Ежи Квечиньский.

Он написал на своей странице в Twitter, что PGNiG подал заявление в Высший суд Дюссельдорфа. Кроме того, в заявлении участвует компания PST — немецкая "дочка" PGNiG.

Квечиньский сообщил, что активное участие в разбирательстве позволит "эффективно защищать" интересы польских предприятий и самой Польши.

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG 28 июля подал в суд Дюссельдорфа апелляцию на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшегося освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.