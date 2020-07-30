Датский журналист: силам НАТО в Арктике нечего противопоставить российским "Кинжалам"

Североатлантический альянс в Арктике "абсолютно беззащитен" перед гиперзвуковым оружием РФ. Силам НАТО нечего противопоставить российским "Кинжалам", убежден датский журналист Эмиль Роттбелль.

Точность попадания российских ракет и минимальный тысячекилометровый радиус их действия меняют баланс сил в Арктике. Об этом Роттбелль написал на страницах газеты Berlingske.

Радары на американской авиабазе Туле, по словам журналиста, являются частью ракетного щита. В случае войны они становятся первоочередными целями.

"Сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", — подчеркнул Роттбелль.

С лета нынешнего года вице-адмирал Александр Моисеев пообещал, что Северный флот РФ получит гиперзвуковое оружие. Это, по его словам, позволит качественно увеличить боевой потенциал.