Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
МИД РФ: обвинение в адрес россиян во вмешательстве в дела Белоруссии вызывает недоумение

МИД РФ: обвинение в адрес россиян во вмешательстве в дела Белоруссии вызывает недоумение

 Польша хочет принять участие в суде ЕС по "Северному потоку — 2"

Польша хочет принять участие в суде ЕС по "Северному потоку — 2"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
МИД РФ: обвинение в адрес россиян во вмешательстве в дела Белоруссии вызывает недоумение

МИД РФ: обвинение в адрес россиян во вмешательстве в дела Белоруссии вызывает недоумение

 Польша хочет принять участие в суде ЕС по "Северному потоку — 2"

Польша хочет принять участие в суде ЕС по "Северному потоку — 2"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
22:50   30 Июля 2020
Армия

Датский журналист: силам НАТО в Арктике нечего противопоставить российским "Кинжалам"

Датский журналист: силам НАТО в Арктике нечего противопоставить российским "Кинжалам"

Североатлантический альянс в Арктике "абсолютно беззащитен" перед гиперзвуковым оружием РФ. Силам НАТО нечего противопоставить российским "Кинжалам", убежден датский журналист Эмиль Роттбелль.

Точность попадания российских ракет и минимальный тысячекилометровый радиус их действия меняют баланс сил в Арктике. Об этом Роттбелль написал на страницах газеты Berlingske.

Радары на американской авиабазе Туле, по словам журналиста, являются частью ракетного щита. В случае войны они становятся первоочередными целями.

"Сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", — подчеркнул Роттбелль.

С лета нынешнего года вице-адмирал Александр Моисеев пообещал, что Северный флот РФ получит гиперзвуковое оружие. Это, по его словам, позволит качественно увеличить боевой потенциал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#нато #арктика #гиперзвук #кинжал #датский журналист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...