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Группа задержанных в Белоруссии россиян пересекла границу официально — посольство РФ

Группа задержанных в Белоруссии россиян пересекла границу официально — посольство РФ

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22:14   30 Июля 2020
Политика

Группа задержанных в Белоруссии россиян пересекла границу официально — посольство РФ

Группа задержанных в Белоруссии россиян пересекла границу официально — посольство РФ

Задержанные под Минском граждане РФ имели при себе все разрешительные документы. Они пересекли границу с Белоруссией в официальном порядке.

В ночь на 29 июля под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 жителей России. Еще один соотечественник был задержан на юге страны. Никаких запрещенных веществ и предметов у россиян обнаружено не было.

В МИД РФ сообщили, что группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. В распоряжении властей Белоруссии, в том числе авиационных, есть все необходимые тому подтверждения.

Представитель российского посольства в Минске Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что задержанные пересекли границу официально, в соответствии с правилами.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #арест #минск #политика #белоруссия

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