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Группа задержанных в Белоруссии россиян пересекла границу официально — посольство РФ

 Арестованные в Минске россияне следовали в Стамбул, имея на руках документы — МИД РФ

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21:46   30 Июля 2020
Политика

Арестованные в Минске россияне следовали в Стамбул, имея на руках документы — МИД РФ

Арестованные в Минске россияне следовали в Стамбул, имея на руках документы — МИД РФ

Группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул. Граждане имели при себе необходимые документы, включая авиабилеты. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

В среду, 29 июля, белорусские СМИ сообщили о задержании 33 граждан России. Один был задержан на юге Белоруссии, еще 32 в пригороде Минска. В ходе проверки запрещенных веществ и предметов обнаружено не было.

В России сообщили, что задержанные российские граждане следовали в третью страну. Россияне не планировали оставаться в республике, но опоздали на рейс в Стамбул. В российском МИД призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций вокруг задержанных. От Белоруссии требуют доказательств по предъявленным обвинениям.

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Автор: Юлия Яковлева
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