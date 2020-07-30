Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Празднование главного исламского праздника Курбан-байрам в этом году будет проходить с ограничениями во многих регионах России, заявил муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман Альбир Крганов.

Ураза-байрам в этом году отмечали в таком же формате, отметил Крганов. По его словам, имамы, муфтии централизованных религиозных структур и сотрудники мечетей будут проводить праздничную молитву с ограниченным количеством людей. В некоторых российских регионах дали разрешение на проведение праздника, но с соблюдением социальной дистанции. Муфтий призвал мусульман отметить Курбан-байрам дома, так как сохранение здоровья превыше всего.

"Если у тебя есть в сердце эта связь с Богом, то, где бы ты ни находился, ты чувствуешь его поддержку и ту усладу верой, которую дает тебе Творец", – заявил собеседник телеканала "360".

Оставшиеся праздновать дома смогут послушать проповеди в онлайн-режиме. Трансляции будут идти по телевизору и на YouTube-каналах. Также стоит отказаться от давней традиции ходить в гости в день Курбан-байрама.