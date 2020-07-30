Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

 МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

 МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
20:49   30 Июля 2020
Экономика

В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

Мир в скором времени может столкнуться с исчезновением наличных денег, от которых многие опасаются заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали в PayPal.

Вспышка COVID-19 и вызванный ей кризис привели к переломному моменту, который может обернуться "смертью" наличных.

Большинство людей сейчас предпочитают избегать форматы оплаты, предполагающие физический контакт. В течение одного квартала темпы электронной коммерции выросли в несколько раз, сообщил финансовый директор PayPal Джон Рейни.

Доходы компании увеличились до 5,26 миллиарда рублей по итогам второго квартала текущего года. Стоимость акций PayPal 30 июля достигла 184,6 доллара за акцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#прогнозы #наличные #paypal

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...