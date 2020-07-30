В PayPal заявили о "смерти" наличных

Мир в скором времени может столкнуться с исчезновением наличных денег, от которых многие опасаются заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали в PayPal.

Вспышка COVID-19 и вызванный ей кризис привели к переломному моменту, который может обернуться "смертью" наличных.

Большинство людей сейчас предпочитают избегать форматы оплаты, предполагающие физический контакт. В течение одного квартала темпы электронной коммерции выросли в несколько раз, сообщил финансовый директор PayPal Джон Рейни.

Доходы компании увеличились до 5,26 миллиарда рублей по итогам второго квартала текущего года. Стоимость акций PayPal 30 июля достигла 184,6 доллара за акцию.