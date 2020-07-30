Ситуация с COVID-19 в Турции находится на неудовлетворительном уровне: заболел школьник

В средней школе популярного курорта Турции — Антальи, через несколько дней после окончания карантина, у ученика был выявлен коронавирус.

Положительный тест на COVID-19 показывает, что в Турции все еще сохраняется неудовлетворительный уровень эпидемиологической ситуации. Директор учебного заведения объявил, что все школьники сейчас перешли на домашний карантин, а сам больной отправлен в больницу, пишет ФАН.

После открытия границы с Турцией граждане, которые решаться поехать туда на отдых, по возвращении будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).