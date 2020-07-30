Незаконную вырубку деревьев остановит реформа лесной отрасли

Новый законопроект с радикальными реформами лесной отрасли будет скоро внесен в Госдуму. Изменения помогут бороться с черными лесорубами, пояснил глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Согласно новому законопроекту, нужно регистрировать все пункты хранения древесины и ввести единую информационную базу ЛесЕГАИС. Она необходима для учета транспортировки деревьев. Незаконная деятельность лесорубов будет затруднена после нововведений, объяснил парламентарий в интервью "Парламентской газете".

Закон коснется порядка изменения границ национальных парков и установления границ поселков на Байкале. Глава комитета по природным ресурсам опроверг заявления экологов о "застройке озера", объяснив, что люди живут на Байкале еще с 50-х годов и нуждаются в рабочих местах и жилье.