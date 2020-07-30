Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

 МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

 МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
20:41   30 Июля 2020
Происшествия

Незаконную вырубку деревьев остановит реформа лесной отрасли

Незаконную вырубку деревьев остановит реформа лесной отрасли

Новый законопроект с радикальными реформами лесной отрасли будет скоро внесен в Госдуму. Изменения помогут бороться с черными лесорубами, пояснил глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Согласно новому законопроекту, нужно регистрировать все пункты хранения древесины и ввести единую информационную базу ЛесЕГАИС. Она необходима для учета транспортировки деревьев. Незаконная деятельность лесорубов будет затруднена после нововведений, объяснил парламентарий в интервью "Парламентской газете".

Закон коснется порядка изменения границ национальных парков и установления границ поселков на Байкале. Глава комитета по природным ресурсам опроверг заявления экологов о "застройке озера", объяснив, что люди живут на Байкале еще с 50-х годов и нуждаются в рабочих местах и жилье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#закон #лес #реформа #вырубка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...