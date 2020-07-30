МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

Манипуляции с данными при подготовке доклада спецмиссии ОЗХО о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года стали предметом статьи в The Nation. В МИД РФ обратили внимание к публикации в старейшем периодическом издании США.

Провокация с химическим оружием в Думе и подтасовки в докладе ОЗХО стали причиной ракетных ударов стран НАТО по объектам в Сирийской Арабской Республики. МИД РФ на своем официальном сайте, комментируя статью в The Nation об этих подтасовках, напоминает, что российская сторона уже два года безуспешно призывает разобраться в этой ситуации.

Российское дипломатическое ведомство выражает убежденность в том, что другие члены ОЗХО и ООН пытаются "замять" всю эту историю, чтобы не пришлось поставить под сомнение законность военных действий США, Великобритании и Франции против Сирийской Арабской Республики. Если они признают факт фальсификации данных, то им придется взять на себя ответственность за неправомочные действия.