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20:37   30 Июля 2020
Политика

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

Манипуляции с данными при подготовке доклада спецмиссии ОЗХО о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года стали предметом статьи в The Nation. В МИД РФ обратили внимание к публикации в старейшем периодическом издании США.

Провокация с химическим оружием в Думе и подтасовки в докладе ОЗХО стали причиной ракетных ударов стран НАТО по объектам в Сирийской Арабской Республики. МИД РФ на своем официальном сайте, комментируя статью в The Nation об этих подтасовках, напоминает, что российская сторона уже два года безуспешно призывает разобраться в этой ситуации.

Российское дипломатическое ведомство выражает убежденность в том, что другие члены ОЗХО и ООН пытаются "замять" всю эту историю, чтобы не пришлось поставить под сомнение законность военных действий США, Великобритании и Франции против Сирийской Арабской Республики. Если они признают факт фальсификации данных, то им придется взять на себя ответственность за неправомочные действия.

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Автор: Яна Либерман
#мид рф #озхо #химическое оружие

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