Россиянам сообщили об автоматическом назначении пенсии по инвалидности
Российским гражданам назначают пенсию по инвалидности без подачи заявления. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Сведения об инвалидности ПФР получает напрямую от Федерального реестра инвалидов. Пенсия устанавливается автоматически в течение десяти дней после получения данных. Гражданин получает уведомление через портал Госуслуг, на адрес электронной почты или по смс.
Пенсионный фонд также ведет работу по назначению в беззаявительном порядке отдельных видов выплат. С 1 марта по 1 октября автоматически проходит процедура установления инвалидности, пишет "Российская газета".