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20:37   30 Июля 2020
Экономика

Россиянам сообщили об автоматическом назначении пенсии по инвалидности

Россиянам сообщили об автоматическом назначении пенсии по инвалидности

Российским гражданам назначают пенсию по инвалидности без подачи заявления. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

Сведения об инвалидности ПФР получает напрямую от Федерального реестра инвалидов. Пенсия устанавливается автоматически в течение десяти дней после получения данных. Гражданин получает уведомление через портал Госуслуг, на адрес электронной почты или по смс.

Пенсионный фонд также ведет работу по назначению в беззаявительном порядке отдельных видов выплат. С 1 марта по 1 октября автоматически проходит процедура установления инвалидности, пишет "Российская газета".

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Автор: Василий Пименов
#пенсия #инвалидность #прф

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