Соратница Навального Соболь представила аудитории YouTube недоработанный проект

Юрист признанного на территории РФ иностранным агентом ФБК Любовь Соболь сняла видеоролик. Сам по себе он представляет лишь сырую копию программы на YouTube Юрия Дудя.

Новый проект Соболь получил название "Образ будущего". В своих передачах она планирует порассуждать о ее видении прекрасной России будущего, построения которой так безуспешно пытаются добиться в ФБК. В ролике экспертами выступили представители оппозиционных СМИ и либеральные журналисты, пишет ФАН.

Сам же дебютный ролик Соболь не несет в себе ничего кардинально нового. На деле проект полон заимствования из других источников, а явные параллели с шоу Дудя прослеживаются невооруженным глазом.

Так, Соболь представила своей аудитории сырой и недоработанный проект, который не имеет кардинальных отличий от уже существующих. По сути он представляет низкокачественную копию программы Дудя, множество которых легко найти на YouTube.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Навальный пожаловался на штрафы и решил закрыть ФБК.