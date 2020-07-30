Лукашевич заявил, что страны Прибалтики давят на российские СМИ

Страны Прибалтики занимаются давлением на российские СМИ, об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам Лукашевича, Эстония, Литва и Латвия не соблюдают ранее согласованные обязательства в области свободы слова и доступа к информации в отношении СМИ.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в отношении Прибалтики нужно действовать жестко после запрета трансляции пяти телеканалов РФ в Литве. По словам Клинцевича, в Совфеде в скором времени может появиться комиссия по информационной политике, которая займется разработкой дальнейших действий в отношении Литвы. Также политик напомнил, что ни одна страна не должна злоупотреблять здравым смыслом.

Как отметил президента РФ Дмитрий Песков, подача информации о России в мировых СМИ зачастую имеет тенденциозный характер, пишет RT.