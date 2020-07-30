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20:13   30 Июля 2020
Политика

Лукашевич заявил, что страны Прибалтики давят на российские СМИ

Лукашевич заявил, что страны Прибалтики давят на российские СМИ

Страны Прибалтики занимаются давлением на российские СМИ, об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам Лукашевича, Эстония, Литва и Латвия не соблюдают ранее согласованные обязательства в области свободы слова и доступа к информации в отношении СМИ.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в отношении Прибалтики нужно действовать жестко после запрета трансляции пяти телеканалов РФ в Литве. По словам Клинцевича, в Совфеде в скором времени может появиться комиссия по информационной политике, которая займется разработкой дальнейших действий в отношении Литвы. Также политик напомнил, что ни одна страна не должна злоупотреблять здравым смыслом.

Как отметил президента РФ Дмитрий Песков, подача информации о России в мировых СМИ зачастую имеет тенденциозный характер, пишет RT.

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Автор: Руслан Неглинный
#обсе #прибалтика #сми

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