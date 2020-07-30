Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава Российского сигаретного союза Андрей Лоскутов предложил открыть в России специальные рестораны для курящих. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он заявил, что разделять права любителей табака и его противников нельзя.

«525 лет никому не мешало, и вот стало мешать! Ну, давайте сделаем рестораны для курильщиков. Только чек в таких ресторанах выше на 25%. Если мы пойдем по этому пути, реально создавая что-то для других— это будет давать правильные всходы», – убежден Лоскутов.

По словам активиста, для подобных нововведений нужно принять огромное количество документов, и тогда федеральный закон заработает в полную силу. Лоскутов убежден: курильщики умирают не от табака, а от некачественных условий жизни.

«Нельзя нас сталкивать друг с другом, курящих и некурящих. Делать одних чистыми, других – нечистыми», — считает гость эфира.

Рассказывать о вреде курения нужно с самого раннего детства. Однако на взрослого любителя вредной привычки такие меры не подействуют, убежден Лоскутов.

«Когда изо всех розеток дети слышат, что курение опасно, нельзя, они начинают к сигаретам прикасаться гораздо раньше. Я предлагаю уважать курящих и некурящих. Вести пропаганду о вреде курения среди тех, кто только вступает в жизнь», — заключил активист.

Ранее руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член ОГРФ Султан Хамзаев заявил, что доля контрафактного алкоголя в России составляет более 65%.