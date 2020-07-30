Экс-депутат Дмитрий Гудков продвигает "оппозиционную" повестку, заявляя, что незаконные акции в Хабаровске якобы являются способом выбрать "народного кандитата".

Дмитрий Гудков включился борьбу с "режимом" на фоне незаконных акций в Хабаровске. Провокаторы продолжают спекулировать на поддержке обвиняемого в организации покушений на бизнесменов бывшего главы региона Сергея Фургала.

Гудков пытается компрометировать муниципальные власти в Архангельске, заявляя, что и.о. губернатора области Александр Цыбульский якобы теряет авторитет среди жителей, передает издание Nation News. Провокаторы с Гудковым настраивают россиян против властей, тщетно пытаясь придать локальным волнениям региональный масштаб.