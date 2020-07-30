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19:44   30 Июля 2020
Общество

Nation News: Гудков пытается распространить хабаровские протесты по всей РФ

Nation News: Гудков пытается распространить хабаровские протесты по всей РФ

Экс-депутат Дмитрий Гудков продвигает "оппозиционную" повестку, заявляя, что незаконные акции в Хабаровске якобы являются способом выбрать "народного кандитата".

Дмитрий Гудков включился борьбу с "режимом" на фоне незаконных акций в Хабаровске. Провокаторы продолжают спекулировать на поддержке обвиняемого в организации покушений на бизнесменов бывшего главы региона Сергея Фургала.

Гудков пытается компрометировать муниципальные власти в Архангельске, заявляя, что и.о. губернатора области Александр Цыбульский якобы теряет авторитет среди жителей, передает издание Nation News. Провокаторы с Гудковым настраивают россиян против властей, тщетно пытаясь придать локальным волнениям региональный масштаб.

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Автор: Илья Романович
#госдума #акции #депутат #гудков

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