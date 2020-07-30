Путин согласился выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Просьбу врио главы Иркутской области Игоря Кобзева о финансовой помощи региональному бюджету в размере 10 млрд рублей пообещал удовлетворить президент России Владимир Путин.

Кобзев объяснил, что по соглашению с Минфином область должна сократить свои расходы на 22 млрд рублей, но власти готовы урезать только 10–12 млрд, иначе пострадают социально значимые мероприятия. К тому же Приангарье не попало в число 56 субъектов РФ, которые первыми получат дотаций на компенсацию потерянных доходов в период пандемии нового коронавируса.

Путин ответил, что обсудит данный вопрос с премьер-министром и министром финансов. В любом случае поддержка будет оказана, а детали нужно проработать с правительством. Также глава государства подчеркнул, что Иркутская область, будучи крупным промышленным центром, развивается удовлетворительными темпами, хотя еще остается ряд острых проблем.