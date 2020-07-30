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19:28   30 Июля 2020
Политика

Посол РФ в Минске объяснил, что россияне делали в Белоруссии

Посол РФ в Минске объяснил, что россияне делали в Белоруссии

Задержанные в Минске россияне прибыли в Белоруссию, так как следовали транзитом в Турцию, об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

По словам Мезенцева, остановившиеся под Минском россияне планировали вылететь из Белоруссии в Стамбул 25 июля и не собирались продолжительное время находиться в республике. Обратно в Россию группа людей планировала вернуться из другой страны самолетом, минуя Белоруссию.

Накануне, 29 июля, в санатории под Минском задержали 32 россиян, еще одного задержали на юге республики. В ходе допроса обвинений им не предъявили. Также выяснилось, что у девяти из них были не только паспорта граждан РФ, но и украинские паспорта.

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Автор: Яна Либерман
#россия #белоруссия #Дмитрий Мезенцев

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