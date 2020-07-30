Журавлев: Ходорковский и Коняхин должны быть наказаны за гибель россиян в ЦАР

Беглый олигарх Михаил Ходорковский и глава ЦУР Андрей Коняхин послали российских журналистов на смерть и должны быть наказаны за это, считает политолог Дмитрий Журавлев.

Два года прошло с момента гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. С какой целью они прибыли в ЦАР до сих пор неизвестно, однако факт халатности, допущенный организаторами поездки, является ясным и непоколебимым, заявил Журавлев в беседе с Nation News.

Ходорковский и Коняхин были людьми, ответственными за безопасность и жизнь журналистов. Именно они инициировали и организовали смертельную поездку в ЦАР. В связи с этим Ходорковский и Коняхин должны быть привлечены к ответственности и понести справедливое наказание за гибель группы Орхана Джемаля, подытожил собеседник NN.