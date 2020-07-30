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19:19   30 Июля 2020
Общество

В Сети жалуются на качество еды в турецких отелях

В Сети жалуются на качество еды в турецких отелях

Российские туристы высказали большое количество жалоб касательно обслуживания в отелях Турции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Туристы из России часто отдыхают на территории Турции. Заманчивыми факторами выглядят небольшие цены путевок, отсутствие требований виз и обещания отличного отдыха и еды. Однако реальность может быть далека от рекламных буклетов. Россияне рассказали о настоящих условиях на турецких курортах.

Среди прочего, критике подверглась система питания. Так, одна из туристок сообщила об однообразном меню, а также переработке несъеденных блюд на последующие приемы пищи. Также негативные отзывы касались ресторанов при отелях. Другая гражданка РФ рассказала, что блюда нередко оказывались несвежими, в старые салаты понемногу добавлялись свежие овощи для маскировки. В целом у множества отдыхающих остались резко негативные впечатления о турецкой кухне для туристов из России.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #турция #туризм

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