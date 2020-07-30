В Петербурге началась активная подготовка ко второй волне коронавируса

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга начал активную подготовку к осеннее-зимнему «сезону» заболеваемости. Особенно учитываются риски распространения COVID-19, подчеркнули представители петербургской администрации в комментарии «Политике сегодня».

«Сейчас проводится работа по вакцинации населения от гриппа и пневмококка, уже подготовлен резерв инфекционных коек. В ближайшее время будет сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты», — перечислил собеседник ПС.

В комитете также добавили, что делать прогнозы о появлении второй волны коронавируса они не могут. В любом случае осенью россиян ждет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, говорят представители, а значит может вернуться и новая коронавирусная инфекция.

По состоянию на 30 июля, в Петербурге подтвердили 31 302 случая заболевания COVID-19. Всего вылечились 23 292 пациента, а скончались — порядка двух тысяч. Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире усиливается пандемия коронавируса.