Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

 МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

Российский муфтий рассказал, как будут проводить Курбан-байрам в этом году

 Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих

Глава сигаретного союза предложил создать рестораны для курящих
В PayPal заявили о "смерти" наличных

В PayPal заявили о "смерти" наличных

 МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"

МИД РФ считает, что проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии пытаются "замять"
Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки показали провальную политику США

 Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата
19:38   30 Июля 2020
Россия

В Петербурге началась активная подготовка ко второй волне коронавируса

В Петербурге началась активная подготовка ко второй волне коронавируса

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга начал активную подготовку к осеннее-зимнему «сезону» заболеваемости. Особенно учитываются риски распространения COVID-19, подчеркнули представители петербургской администрации в комментарии «Политике сегодня».

«Сейчас проводится работа по вакцинации населения от гриппа и пневмококка, уже подготовлен резерв инфекционных коек. В ближайшее время будет сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты», — перечислил собеседник ПС.

В комитете также добавили, что делать прогнозы о появлении второй волны коронавируса они не могут. В любом случае осенью россиян ждет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, говорят представители, а значит может вернуться и новая коронавирусная инфекция.

В Петербурге началась активная подготовка ко второй волне коронавируса

По состоянию на 30 июля, в Петербурге подтвердили 31 302 случая заболевания COVID-19. Всего вылечились 23 292 пациента, а скончались — порядка двух тысяч. Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире усиливается пандемия коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#петербург #здравоохранение #воз #грипп #орви #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...