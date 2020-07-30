Беглов подписал указ о выделении 140 млн на выплаты соцработникам Петербурга

Администрация Петербурга выделит дополнительные средства для поддержки работников из сферы социального обслуживания на общую сумму в 140,2 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении единовременной денежной выплаты работникам социальных учреждений размером в 10 тыс. рублей. Власти выделят из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга 140,2 миллиона рублей.

Финансовую поддержку получат 4675 специалистов из сферы социального обслуживания, в том числе социальные работники, медсестры, психологи, педагоги, специалисты по реабилитационной и социальной работе, а также те, кто оказывал социальные услуги на дому в период с 1 апреля по 30 июня текущего года.