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 Евросоюз введет ограничения в отношении ряда граждан РФ, КНР и КНДР

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18:51   30 Июля 2020
Общество

Беглов подписал указ о выделении 140 млн на выплаты соцработникам Петербурга

Беглов подписал указ о выделении 140 млн на выплаты соцработникам Петербурга

Администрация Петербурга выделит дополнительные средства для поддержки работников из сферы социального обслуживания на общую сумму в 140,2 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении единовременной денежной выплаты работникам социальных учреждений размером в 10 тыс. рублей. Власти выделят из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга 140,2 миллиона рублей.

Финансовую поддержку получат 4675 специалистов из сферы социального обслуживания, в том числе социальные работники, медсестры, психологи, педагоги, специалисты по реабилитационной и социальной работе, а также те, кто оказывал социальные услуги на дому в период с 1 апреля по 30 июня текущего года.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #беглов #выплаты

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