Евросоюз введет ограничения в отношении ряда граждан РФ, КНР и КНДР

Евросоюз согласовал введение ограничений по отношению к ряду граждан и организаций РФ, Китая и КНДР якобы из-за кибератак, угрожающих ЕС. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза.

Так, ограничения коснутся шестерых физлиц: двое из них — граждане Китая, четверо — россияне. Также санкционные меры будут применены в отношении трех организаций из РФ, КНР и КНДР.

Это первая практика введения санкций из-за кибератак со стороны Евросоюза. Ограничения введены не только за попытки киберпреступлений против ОЗХО, якобы имевшие место быть, но и за кибератаки посредством использования вредоносных программ, таких как WannaCry или NotPetya.