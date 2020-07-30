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18:34   30 Июля 2020
Политика

Пекин требует от Вашингтона не политизировать вопрос о гуманитарной помощи Сирии

Пекин требует от Вашингтона не политизировать вопрос о гуманитарной помощи Сирии

Введение Вашингтоном новых санкций против Сирии, борющейся в тяжелых послевоенных условиях с остатками террористов и с COVID-19, вызвало протест в Пекине. КНР также протестует против увязки поставок гумпомощи в САР с политическими переменами.

Гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике стала темой вчерашнего заседания Совбеза ООН, проведенного в режиме видеоконференции. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь озвучил требование к Вашингтону немедленно снять санкции против Сирии и перестать политизировать вопрос о поставках гуманитарной помощи в страну.

Чжан Цзюн считает, что если американскому руководству действительно важно улучшение гуманитарной ситуации в САР, то оно должно совершить определенные действия и отказаться от давления на Дамаск. Китайский представитель считает, что если Вашингтон прислушается к требованиям Пекина, то это позволит сирийскому народу лучше справляться с экономическими трудностями и с вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #сирия #китай #санкции против сирии

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