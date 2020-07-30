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19:17   30 Июля 2020
Россия

Эксперт «Трезвой России»: в России более 65% контрафактного алкоголя

Эксперт «Трезвой России»: в России более 65% контрафактного алкоголя

В России более 65% контрафактного алкоголя, доля разнится в зависимости от региона. Такую цифру озвучил руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член ОГРФ Султан Хамзаев во время онлайн-эфира в Медиацентре «Патриот».

«Весь этот контрафакт производится не в цехах, подвалах или где-то еще, а на заводах. Это миллиарды литров ежегодно», — заявил он.

По словам Хамзаева, промышляют контрафактным алкоголем в основном крупные производители, обманывая систему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система — предназначена для контроля над рынком алкоголя, – прим. ред.).

Эксперт «Трезвой России»: в России более 65% контрафактного алкоголя

«Сегодня как происходит: производитель сделал свою часть контрафактного алкоголя, выпустил его в массы, он ушел в магазины. И если вдруг это выявят (что бывает крайне редко, обычно из десяти бутылок выявляют только одну), то отвечать за это будет не производитель, а продавец. Так у нас работает система. В основном контрафакт ловится весь в рознице, а не на заводах», — объяснил он.

Но наказать нарушителей пока не получается, отметил эксперт. Во многих регионах такие заводы успевают закрываться перед проверкой.

«У нас максимум 10% таких производителей удается поймать – это считается самым урожайным годом работы МВД», — заключил Хамазов.

Ранее генеральный директор «Клуба профессионального алкогольного рынка» Максим Черниговский предложил убрать алкогольную продукцию с полок продуктовых магазинов и перенести его продажи в сферу «онлайн».

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Автор: Карина Азоян
#россия #алкоголь #контрафакт

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