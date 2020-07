Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки в некоторых городах США показали провальную политику глав американских регионов. Такое мнение «Политике сегодня» выразил консультант Госдепартамента США Джон Ситилидес.

Погромы, которые устраивают активисты движения Black Lives Matter (BLM, жизнь темнокожих имеет значение — с англ.), негативно отражаются и на благосостоянии законопослушных американцев. Многие из них вынуждены защищать свои дома, используя оружие.

Вместе с тем, отсутствие беспорядков позволит гражданам США избрать новых политических лидеров. Дипломат надеется, что они будут способны «исправить разрушительные решения, приведшие к этому уродливому хаосу и исказившие представление о Соединенных Штатах».

Недавно американский глава Дональд Трамп заявил, что с уходом пандемии в Америке наступит «золотой век». Ситилидес заметил, что действующий лидер США пытается походить на своего предшественника Рональда Рейгана. 40-й президент Штатов говорил, что лучшие дни — впереди, однако это «впереди» никогда не наступало. Так и сейчас. Трамп говорит, что Америка победит COVID-19, хотя Штаты не уступают лидерство по количеству заражений в мире.

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before!