Массовые беспорядки показали провальную политику США

Массовые беспорядки в некоторых городах США показали провальную политику глав американских регионов. Такое мнение «Политике сегодня» выразил консультант Госдепартамента США Джон Ситилидес.

«Фашистским радикалам, варварам и анархистам было ошибочно разрешено безудержно распространяться в отдельных центрах таким образом, что это грозит опустошением городов», — говорит он.

Погромы, которые устраивают активисты движения Black Lives Matter (BLM, жизнь темнокожих имеет значение — с англ.), негативно отражаются и на благосостоянии законопослушных американцев. Многие из них вынуждены защищать свои дома, используя оружие.

«Эти города [захваченные протестами] быстро теряют способность восстанавливаться в экономическом и социальном плане, привлекать любые новые инвестиции в бизнес», — продолжил собеседник ПС.

Вместе с тем, отсутствие беспорядков позволит гражданам США избрать новых политических лидеров. Дипломат надеется, что они будут способны «исправить разрушительные решения, приведшие к этому уродливому хаосу и исказившие представление о Соединенных Штатах».

Недавно американский глава Дональд Трамп заявил, что с уходом пандемии в Америке наступит «золотой век». Ситилидес заметил, что действующий лидер США пытается походить на своего предшественника Рональда Рейгана. 40-й президент Штатов говорил, что лучшие дни — впереди, однако это «впереди» никогда не наступало. Так и сейчас. Трамп говорит, что Америка победит COVID-19, хотя Штаты не уступают лидерство по количеству заражений в мире.

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

Дипломат же настроен более реалистично. Он считает, что к посткоронавирусному миру будут приспосабливаться все, вне зависимости от нации. По его словам, другого выбора нет.

«Гениальность человечества заключается в том, чтобы встретить такие вызовы лицом к лицу, разработать технические средства для преодоления жестокой силы природы и укрепить духовную основу, на которой будут основаны нормы и ценности», — заключил консультант Госдепа.

Массовые беспорядки в США не стихают более двух месяцев. Поводом дли них послужило убийство белым полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда в конце мая 2020 года. Действия протестующих сопровождаются погромами, мародерством и сносом памятников историческим деятелям, которых активисты обвиняют в расизме.

По состоянию на 30 июля, в Штатах зафиксировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Среди выздоровевших — менее половины от общего числа пациентов.