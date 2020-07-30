Юрий Котенок уверен в причастности Турции к задержанию в Белоруссии россиян

Присутствие членов ЧВК "Мар" на территории Белоруссии — это глобальная провокация, цель которой — столкнуть лбами Минск и Москву. К этому инциденту, как полагает военный эксперт Юрий Котенок, может быть причастна Турция.

Задержанные в Белоруссии российские граждане прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля и поселились в одном из отелей белорусской столицы. Изначально планировалось, что на следующий день они съедут из гостиницы, но по какой-то причине задержались до 27 июля, после чего переместились в один из санаториев недалеко от белорусской столицы.

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке теракта, отметив, что на территории страны находятся до 200 "боевиков", прибывших в республику для "дестабилизации обстановки" перед выборами, пишет "ПолитЭксперт".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, отметив, что следует тщательно разобраться в ситуации, тесно взаимодействуя с Россией в ходе расследования.

Отметим, 33 российских гражданина задержаны в Белоруссии за 11 дней до президентских выборов. Москва подтвердила, что задержанные - граждане РФ, хотя у некоторых есть и украинские паспорта, то есть двойное гражданство. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не располагает информацией о каких-либо противоправных действиях россиян в Белоруссии.

"Белоруссия – наш ближайший партнер, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи", – заметил Песков.

Военный журналист, главный редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок в беседе с корреспондентами "ПолитЭксперт" заявил, что инцидент с российскими гражданами в Белоруссии - это большая провокация, связанная с попыткой дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами. Цель провокации - столкнуть лбами Москву и Минск и спровоцировать очередной конфликт у российских границ по украинскому сценарию. Тем более, что происходящее очень напоминает события на Украине в 2013-2014 годах.

"Положение такое, что Белоруссия остается последним уголком, который не подвергнут революционным настроениям, когда власть подвергается тотальной деструкции. Во всех других республиках бывшего СССР эти процессы происходят или уже произошли со всеми вытекающими последствиями", – заявил военный эксперт.

Лукашенко, учитывая последние события, следует действовать быстро и в тесном контакте с Россией. Это позволит сократить до минимума потери РФ и Белоруссии.

Юрий Котенок также подчеркнул, что часть россиян, задержанных в Белоруссии, могут иметь связь с ЧВК "Мар". Эта структура в мире медиа известна мало и никогда не была замечена в сфере подобных услуг. Россиян могли завербовать с подачи Турции для охраны нефтяных месторождений в Ливии. Однако подобные подозрения следует тщательно проверить. Что касается причастности к случившемуся ЧВК "Вагнер", эти слухи явно "притянуты за уши", однако часть бывших членов этой структуры могла оказаться в Белоруссии, так как такой специфический контингент имеет возможность вербоваться в подобные "проекты".

Версия о прибытии россиян в Белоруссию для дестабилизации обстановки в республике не выдерживает никакой критики: прибывшие для такой цели в страну 30 человек обычно не ходят в военной форме и не селятся в санатории.

"Разумеется, они выполняли другие задачи. Я не исключаю, что их специально выманили в Белоруссию, чтобы организовать провокацию", – заявил военный эксперт.

Турция активно принимает участие в событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что говорит о попытках возродить Османскую империю. Однако в Сирии интересы Турции столкнулись с российскими. По словам эксперта, Анкара на постсоветском пространстве действует в координации с Вашингтоном. А задача "порвать" Россию не отменялась.