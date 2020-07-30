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18:01   30 Июля 2020
Общество

Посол РФ в Белоруссии прокомментировал задержание россиян в Минске

Посол РФ в Белоруссии прокомментировал задержание россиян в Минске

Задержанные в Минске россияне непричастны к общественно-политическим событиям в Белоруссии. Россия ожидает каких-либо доказательств, которые подтвердят обоснованность задержания граждан РФ, заявил посол Дмитрий Мезенцев.

Россияне направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию. Однако они опоздали на рейс и были вынуждены поселиться в санатории "Белорусочка" под Минском, рассказал посол. Более того, у них был заключен трудовой договор с одной из белорусских компаний.

Накануне в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, официального обвинения им пока не было предъявлено. В ходе задержания белорусские правоохранители не обнаружили у граждан запрещенных предметов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #задержание #белоруссия

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