Посол РФ в Белоруссии прокомментировал задержание россиян в Минске

Задержанные в Минске россияне непричастны к общественно-политическим событиям в Белоруссии. Россия ожидает каких-либо доказательств, которые подтвердят обоснованность задержания граждан РФ, заявил посол Дмитрий Мезенцев.

Россияне направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию. Однако они опоздали на рейс и были вынуждены поселиться в санатории "Белорусочка" под Минском, рассказал посол. Более того, у них был заключен трудовой договор с одной из белорусских компаний.

Накануне в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, официального обвинения им пока не было предъявлено. В ходе задержания белорусские правоохранители не обнаружили у граждан запрещенных предметов.