Камкин: вывод войск США из Германии упрочит позиции Меркель и улучшит отношения ФРГ с РФ

Слова Трампа о том, что США якобы отказываются защищать Германию от РФ, весьма полезны для отношений Берлина и Москвы. Об этом заявил эксперт Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети обратил внимание на то, что Германия платит России огромные средства ежегодно за энергоносители. В связи с этим США, по словам Трампа, вряд ли должны защищать ФРГ от РФ. Тем более, что Берлин уже просрочил взнос в НАТО, который составляет два процента ВВП Германии.

"Поэтому мы выводим часть войск из Германии!" – заявил Трамп.

Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выводят часть контингента из Германии, а именно - 11,9 тысячи военнослужащих. Половина из них отправятся на родину, остальные будут переброшены в Бельгию и Италию. Трамп уверен, что это будет суровым наказанием для ФРГ, однако в Берлине мнения на этот счет разделились, передает ФБА "Экономика сегодня".

По словам Камкина, для части немецких политиков заявление Трампа стало полной неожиданностью и даже показалось оскорбительным. Однако часть немецкого истеблишмента, как и множество обычных граждан, поприветствовали решение Трампа.

Трамп в последние годы регулярно обвиняет Германию в нежелании платить взнос в НАТО в размере 2 процента от доходов ФРГ. Однако для Германии это огромная сумма. Берлину придется отрывать ее от социальных программ, в том числе по поддержке здравоохранения, образования, помощи малоимущим. Однако Трамп стоит на своем, не вдаваясь в такие подробности.

Множество граждан Германии считают, что американские войска в их стране символизируют неполноту суверенитета, поэтому их вывод для государства только на благо.

Не секрет, что Трамп пытается продвинуть поставки американского сланцевого газа в Германию, стребовать взнос в НАТО и параллельно пожурить за отношения с Россией. Ничего положительного для себя в намерениях американского лидера Германия не видит. Неожиданностью для Вашингтона стала реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая совершенно спокойно отнеслась к решению американского лидера о выводе войск. Объясняется все просто: для партии Меркель это невыгодно, особенно учитывая, что в следующем году состоятся выборы в бундестаг. Камкин отмечает, что попытки вернуть американские войска в Германию могут серьезно ослабить позиции Меркель.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уверен, что вывод части американских войск из Германии не скажется на безопасности государства. Тем более, что политически ФРГ только выиграет от демарша Трампа.

Россия ничем не угрожает Германии, поэтому на безопасности страны вывод части американских войск никак не скажется. Политика России является сугубо оборонительной. Поэтому вывод американского контингента из Германии лишь укрепит позиции страны как суверенного государства. Меркель же упрочит свои электоральные позиции, а отношения ФРГ и России получат потенциал для развития.